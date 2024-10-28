قوات الاحتلال تجبر فلسطينياً على هدم منزله في القدس المحتلة

القدس المحتلة -سانا

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينياً على هدم منزله في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت حنينا شمال المدينة، وأجبرت فلسطينياً على هدم منزله الذي بناه منذ 15عاماً.

وبحسب هيئة الجدار والاستيطان فإن قوات الاحتلال هدمت منذ السابع من تشرين الأول 2023 أكثر من 500 منزل ومنشأة في الضفة الغربية.

من جهة أخرى اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الأراضي الفلسطينية في قرية كيسان شرق بيت لحم، وفي منطقة “المغيبة” ببلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، واعتدوا على الفلسطينيين أثناء قطافهم الزيتون، وخربوا ممتلكات زراعية لهم، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، ثم ضخوا مياهاً عادمةً إلى أراض مزروعة بنحو 60 شجرة زيتون.

وكان مستوطنون اقتحموا صباح اليوم مدرسة في قرية المليحات شمال غرب مدينة أريحا بالضفة، وحطموا نوافذ غرف صفية وكاميرات المراقبة، كما اقتحموا بلدة رامين شرق طولكرم، واعتدوا على الممتلكات وحطموا زجاج عدد من المركبات.

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