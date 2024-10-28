فرق الإطفاء وحوامات الجيش تعمل على إطفاء حريق نشب في بلدة حب نمرة بحمص

حمص-سانا

تبذل فرق الإطفاء في حمص بالتعاون مع حوامات الجيش العربي السوري جهوداً للسيطرة على حريق اندلع بأراضي بلدة حب نمرة في ريف المحافظة الغربي.

وأفاد نزار شبشول رئيس مجلس بلدة حب نمرة في تصريح لمراسل سانا بأن حريقاً نشب في الأراضي الزراعية بالبلدة، وامتدت النيران باتجاه بعض المنازل، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من كوادر الإطفاء في حمص وحوامات الجيش الذين يعملون على إطفاء الحريق بمساعدة من الأهالي، مشيراً إلى أن نسبةً كبيرةً من الحريق تمت السيطرة عليها.

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