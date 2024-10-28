9 شهداء جراء غارات طيران العدو الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

استشهد 9 أشخاص، وأصيب 17 آخرون في غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على المباني السكنية في مدينة صور وعلى بلدة الحلانية في بعلبك شرق لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة شنها العدو الإسرائيلي فجر اليوم على مبنى في حي الرمل في صور أدت إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح، فيما أسفرت غارة على بلدة الحلانية في قضاء بعلبك إلى استشهاد اثنين.

وشهدت مدينة صور بعد ظهر اليوم سلسلة من الغارات العنيفة التي استهدفت عددا من أحيائها السكنية، ما أدى إلى تدمير عدد من الأبنية.

كما شن الطيران المعادي سلسلة غارات على بلدات القليلة والبرغلية والخيام ومعركة وخربة سلم والمنطقة الواقعة بين الحلوسية ودير قانون النهر.

إلى ذلك نفذت مسيرة معادية غارتين باتجاه جرافة وفريق من الجيش اللبناني كانوا يعملون على فتح طريق في بلدية برج قلاويه وسط معلومات عن وقوع إصابات.

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