تنفيذ خط تصريف مطري في الكورنيش الغربي بمدينة اللاذقية

اللاذقية-سانا

بهدف إيجاد حلول للفيضانات المتكررة في منطقة الكورنيش الغربي بمدينة اللاذقية أثناء الغزارات المطرية خلال فصل الشتاء، بدأت الشركة العامة للصرف الصحي بالتعاون مع فرع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية تنفيذ خط تصريف مطري في المنطقة، بهدف نقل الغزارة الفيضانية باتجاه البحر.

وأوضح المهندس رواد عثمان مدير عام شركة الصرف الصحي في تصريح لمراسلة سانا أن المشروع واحد من عدة مشروعات مقترحة ضمن الجهود لإيجاد حلول لمشكلة الفيضانات والاختناقات على طول الطريق الساحلي في الكورنيش الغربي خلال فصل الشتاء، مبيناً أن العمل جار لإنجاز خط وسيط ناقل بطول حوالي 100 متر وقطر 60 سنتيمتراً، بالتعاون مع مجلس المدينة وشركة المرفأ وغيرها من الجهات.

وأكد أن الشركة وبالتعاون مع المحافظة ستتخذ مجموعة من الخطوات على طول الخط الساحلي في مناطق الفيضانات المتكررة، للتخفيف من حدوث الفيضانات ومنها على دوار الأزهري وأمام مشفى الندى.

من جهته أكد مدير المشروع في الجهة المنفذة المهندس محسن منصور أن الورشات بدأت عملها اليوم نتيجة الحاجة الملحة للمشروع، مشيراً إلى أن الأعمال الأساسية يمكن إنجازها خلال فترة أسبوع وإدخال المشروع بالخدمة.

فاطمة ناصر

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