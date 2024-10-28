بوتين يؤكد استمرار نمو اقتصاد روسيا رغم المعوقات

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسي يواصل النمو رغم العديد من المعوقات التي تواجهه.

وقال بوتين خلال اجتماع بشأن القضايا الاقتصادية مع محافظة البنك المركزي إلفيرا نبيولينا ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين: “على الرغم من تباطؤ ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الثالث من هذا العام إلى حد ما، إلا أن الاقتصاد الروسي يواصل النمو، وفقاً لوزارة التنمية الاقتصادية، بنسبة 4.2 بالمئة في الفترة من كانون الثاني إلى آب الماضي”.

وأضاف بوتين: “من المهم ليس فقط التحليل المستمر لحالة اقتصاد البلاد، ولكن أيضا تعديل تدابير السياسة الاقتصادية في الوقت المناسب، من أجل تعزيز الاتجاهات الإيجابية وجعلها أكثر استدامة”.

وبيّن بوتين أن البطالة بين الشباب تحت 25 عاماً آخذة في الانخفاض، وهي الآن أقل من 9 بالمئة، فيما وصل معدل البطالة لمستوى قياسي منخفض، حيث بلغ 2.4 بالمئة للشهر الثالث على التوالي.

وحول العلاقات بين دول مجموعة بريكس أعلن بوتين أن دول المجموعة ستعمل على تطوير الاتصالات بين البنوك، وتهيئة الظروف للتسويات بالعملات الوطنية وهي ملتزمة بتعزيز الشراكة في القطاع المالي.

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