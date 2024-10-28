الفيلم الروائي القصير “خردة” ينال جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان السينما المتوسطية بتونس

تونس-سانا

نال الفيلم الروائي القصير “خردة” من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، نص وإخراج فراس محمد، جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة الفيلم القصير بمهرجان السينما المتوسطية في بشنني بمدينة قابس في تونس في دورته التاسعة عشرة الذي اختتمت فعالياته أمس.

ويتناول الفيلم الذي شارك إلى جانبه مجموعة من الأفلام العربية والدولية قصة رجل يعمل في جمع الخردة ويرصد حياته بعد عودته لبلدته برفقة حماره بعد انحسار الحرب عنها ليتفاجأ بالواقع الجديد لها.

الفيلم من تمثيل يزن الريشاني وسعيد عبد السلام ومحمد زرزور وثريا محمد وخوشناف ظاظا ودريد رحال ومصطفى عثوم.

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