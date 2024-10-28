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القوات الروسية تقضي على أكثر من 350 عسكرياً أوكرانياً في كورسك

2024-10-28

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الجيش الروسي ألحق بقوات نظام كييف خسائر جسيمة في مقاطعةكورسك.

وقالت الوزارة في بيان: “واصلت وحدات من القوات الروسية عملياتها الهجومية واستهدفت خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفا”، موضحة أنه وخلال الـ 24 ساعة الماضية صدت القوات الروسية 7 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في اتجاه مناطق كريميانوي ونيجني كلين ونوفيفانوفكا وبليخوفا، وأحبطت 4 هجمات في اتجاه مناطق ألكساندريا دارينو وبليخوفا.

وأشارت إلى أن خسائر قوات نظام كييف على محور كورسك خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت أكثر من 350 عسكريا و7 مركبات مدرعة واستسلام 3 عسكريين، فيما بلغ إجمالي خسائر هذه القوات خلال المعارك منذ آب الماضي على هذا المحور أكثر من 27530 عسكرياً.

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