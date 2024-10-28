مبادرة طبية لإجراء فحص أسنان للأطفال المصابين بالتوحد ومتلازمة داون ‏في الحسكة

الحسكة-سانا ‏

نفذت الجمعية الطبية السورية في الحسكة بالتعاون مع بطريركية الروم ‏الأرثوذكس يوماً سنياً ضمن مبادرة صحية توعوية للأطفال المصابين ‏بالتوحد ومتلازمة داون، وذلك في مقر الجمعية وسط المدينة. ‏

وتضمنت المبادرة إجراء فحوصات سنية كاملة للأطفال المصابين بالتوحد ‏ومتلازمة داون وصعوبة النطق والتلعثم والتشتت وفرط النشاط، وتشخيصاً ‏للأمراض، بهدف متابعة علاجهم مجاناً في عيادات الأطباء المشاركين في ‏المبادرة التي تأتي في إطار حرص الجمعية على الاهتمام بأطفال التوحد ومتلازمة ‏داون. ‏

وبينت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الطبية السورية الدكتورة سمر الصومعي ‏في تصريح لمراسل سانا أن المبادرة استهدفت 20 طفلاً من الأطفال ‏المصابين بالتوحد ومتلازمة داون والمسجلين في مركز سوا التابع للجمعية.‏

من جانبها لفتت طبيبة الأسنان الدكتورة سمر المشرف إلى أنه تم توجيه ‏رسائل توعوية للأهالي لتصحيح بعض العادات الخاطئة المسببة لبعض ‏المشاكل التي تم تشخيصها، فيما دعا الاختصاصي في تقويم الأسنان الدكتور فهد ‏الرجا الأهالي للاهتمام أكثر بالأطفال المصابين بالتوحد ومتلازمة داون ‏كونهم يحتاجون لرعاية خاصة ولا بد من مراجعة العيادة السنية لتلقي العلاج ‏مجاناً.‏

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