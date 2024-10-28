مبادرة طبية لإجراء فحص أسنان للأطفال المصابين بالتوحد ومتلازمة داون ‏في الحسكة

الحسكة-سانا
نفذت الجمعية الطبية السورية في الحسكة بالتعاون مع بطريركية الروم الأرثوذكس يوماً سنياً ضمن مبادرة صحية توعوية للأطفال المصابين بالتوحد ومتلازمة داون، وذلك في مقر الجمعية وسط المدينة.
وتضمنت المبادرة إجراء فحوصات سنية كاملة للأطفال المصابين بالتوحد ومتلازمة داون وصعوبة النطق والتلعثم والتشتت وفرط النشاط، وتشخيصاً للأمراض، بهدف متابعة علاجهم مجاناً في عيادات الأطباء المشاركين في المبادرة التي تأتي في إطار حرص الجمعية على الاهتمام بأطفال التوحد ومتلازمة داون.
وبينت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الطبية السورية الدكتورة سمر الصومعي في تصريح لمراسل سانا أن المبادرة استهدفت 20 طفلاً من الأطفال المصابين بالتوحد ومتلازمة داون والمسجلين في مركز سوا التابع للجمعية.
من جانبها لفتت طبيبة الأسنان الدكتورة سمر المشرف إلى أنه تم توجيه رسائل توعوية للأهالي لتصحيح بعض العادات الخاطئة المسببة لبعض المشاكل التي تم تشخيصها، فيما دعا الاختصاصي في تقويم الأسنان الدكتور فهد الرجا الأهالي للاهتمام أكثر بالأطفال المصابين بالتوحد ومتلازمة داون كونهم يحتاجون لرعاية خاصة ولا بد من مراجعة العيادة السنية لتلقي العلاج مجاناً.
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