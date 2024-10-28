الرئاسة الفلسطينية تحذر من مخاطر حظر الاحتلال أنشطة الأونروا

القدس المحتلة-سانا

حذرت الرئاسة الفلسطينية من مخاطر حظر الاحتلال الإسرائيلي عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، مؤكدة أن ذلك يشكل خرقاً للقانون الدولي واستفزازاً للمجتمع الدولي بأسره.

وأشارت الرئاسة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن مشروعي القانونين اللذين يعتزم ما يسمى “الكنيست” إقرارهما اليوم وينصان على حظر عمل الأونروا في القدس المحتلة وسحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الوكالة الأممية ينطويان على مخاطر كبيرة تهدد مستقبل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الرئاسة أن وكالة الأونروا هي خط أحمر، وأن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، ولا حل دون حل قضية اللاجئين بشكل عادل وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لافتة إلى أن الأونروا أنشئت وفق قرار أممي في الـ 18 من كانون الأول عام 1949.

ولفتت الرئاسة إلى أنه لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسياً ومالياً وعسكرياً للاحتلال لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.

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