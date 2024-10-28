بمذكرة احتجاج رسمية… العراق يدين الانتهاك الإسرائيلي لمجاله الجوي

بغداد-سانا

أدان العراق اليوم عبر مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، الانتهاك الإسرائيلي للأجواء والسيادة العراقية.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان أوردته وكالة “واع”: إن العراق تقدّم رسمياً بمذكرة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بخرق طائراته المعتدية أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم ال26 من تشرين الأول الجاري.

ووجّه رئيس الوزراء، وفق البيان، وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأمريكي، بشأن هذا الخرق، طبقاً لبنود اتفاق الإطار الإستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق.

وأضاف البيان: إن الحكومة العراقية تؤكد التزامها الثابت بسيادة العراق واستقلاله وحرمة أراضيه، وبأنها تعمل على مختلف الصعد لمواجهة هذه الانتهاكات، وتشدد على عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى، وخصوصاً دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة.

وتابع: يعكس هذا الموقف حرص العراق على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال منع أي استغلال لأراضيه في صراعات إقليمية، ودعمه حلَّ النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل.

وكانت هيئة الأركان الإيرانية قد أعلنت أول أمس السبت، أن الطائرات الإسرائيلية المعادية استخدمت الأجواء العراقية المتاحة للجيش الأمريكي خلال هجومها على الأراضي الإيرانية.

وذكرت الهيئة الإيرانية في بيان لها بشأن العدوان الإسرائيلي على إيران أن مقاتلات العدو الصهيوني استخدمت الأجواء العراقية المتاحة للجيش الأمريكي وأطلقت من على بعد 100 كيلومتر من الحدود الإيرانية عدداً من الصواريخ بعيدة المدى المحمولة جواً ذات الرؤوس الخفيفة جداً ضد بعض الرادارات الحدودية في 3 محافظات.

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