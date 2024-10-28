تهدف لدعم 50 مشروعاً صغيراً… مرحلة جديدة من برنامج سبل ‏العيش بالسويداء

السويداء سانا
بدأت مؤسسة عين الزمان للتنمية الاجتماعية بالسويداء بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمرحلة جديدة من برنامج سبل العيش، بهدف دعم الأسر التي لديها مشاريع صغيرة قائمة في مجال التصنيع الغذائي من أجل تطويرها وتنميتها.
وبين المدير التنفيذي للمؤسسة باسل نصر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن هذه المرحلة يتم فيها دعم 50 أسرة جرى اختيارها بعد التسجيل عبر رابط إلكتروني وتدقيق بياناتها وإجراء كشوفات ميدانية على مشاريعها وتقييمها وفق مجموعة معايير منها وجود مشروع لديها وخبرة بالعمل وتميز بالمنتجات وإمكانية للتطوير.
وأوضح نصر أن المستفيدين بهذه المرحلة يخضعون حالياً لبرنامج تدريبي بالسلامة الغذائية وإدارة المشروعات يعقبه تمويلهم بالمعدات والتجهيزات المطلوبة لتطوير مشروعاتهم التي تتنوع لتشمل مختلف مجالات التصنيع الغذائي.
يذكر أن برنامج سبل العيش انطلق عام 2017، وتم خلال المراحل الماضية منه تمويل 1535 مشروع متناهي الصغر، إضافة لتمويل إحداث 15 تعاونية لتصنيع المنتجات الغذائية تضم أصحاب خبرة بالعمل.
عمر الطويل
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