تهدف لدعم 50 مشروعاً صغيراً… مرحلة جديدة من برنامج سبل ‏العيش بالسويداء

السويداء سانا‏

بدأت مؤسسة عين الزمان للتنمية الاجتماعية بالسويداء بإشراف مديرية ‏الشؤون الاجتماعية والعمل بمرحلة جديدة من برنامج سبل العيش، بهدف ‏دعم الأسر التي لديها مشاريع صغيرة قائمة في مجال التصنيع الغذائي من أجل ‏تطويرها وتنميتها.‏

وبين المدير التنفيذي للمؤسسة باسل نصر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن ‏هذه المرحلة يتم فيها دعم 50 أسرة جرى اختيارها بعد التسجيل عبر ‏رابط إلكتروني وتدقيق بياناتها وإجراء كشوفات ميدانية على مشاريعها ‏وتقييمها وفق مجموعة معايير منها وجود مشروع لديها وخبرة بالعمل وتميز ‏بالمنتجات وإمكانية للتطوير.

وأوضح نصر أن المستفيدين بهذه المرحلة يخضعون حالياً لبرنامج تدريبي ‏بالسلامة الغذائية وإدارة المشروعات يعقبه تمويلهم بالمعدات والتجهيزات ‏المطلوبة لتطوير مشروعاتهم التي تتنوع لتشمل مختلف مجالات التصنيع ‏الغذائي.‏

يذكر أن برنامج سبل العيش انطلق عام 2017، وتم خلال المراحل الماضية منه تمويل 1535 مشروع متناهي الصغر، إضافة لتمويل إحداث 15 ‏تعاونية لتصنيع المنتجات الغذائية تضم أصحاب خبرة بالعمل. ‏

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen