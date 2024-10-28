سيمفونية الحرف… معرض للفنان التشكيلي أحمد جدوع في رحاب جمعية العاديات

اللاذقية-سانا

احتضنت جمعية العاديات باللاذقية المعرض الفردي للفنان التشكيلي أحمد جدوع بعنوان (سيمفونية الحروف) وضم مجموعة من اللوحات الفنية بتقنيات متعددة طوع فيها الحرف العربي وحوله إلى مساحات فنية تنبض فناً وإبداعاً تجعل المتلقي يغوص بعوالم الإنسان وتجلياته والحرف وتشكيلاته ومدلولاته.

وذكر الفنان التشكيلي أحمد جدوع المغترب في إيطاليا والحاصل على شهادة الدكتوراه من مدينة البندقية في تصريح لمراسلة سانا أن هذا المعرض الذي أقيم بالتعاون بين فرع اتحاد الفنانين التشكيليين باللاذقية وجمعية العاديات هو اول معرض له في سورية منذ عام 2001 مبيناً أن العمل الفني عنده يتجسد بالحرف العربي الذي يتحول الى مادة تجريدية عن طريق اللوحة وأن الفنان وفق تعبيره لا يأخذ الحرف كحرف طباعة بل كحرف تعبيري له عمق وأسلوب جديد يعطيه لونا يخفي خلفه مشاكل الانسان بهمومه وأحزانه وأفراحه.

وأضاف جدوع أن الخط يتحول الى لون بمادة تعبيرية لأن التعبير هو الأساس وتصوير النفس الإنسانية واختلاجاتها من خلال تعبير حسي تأخذ الإنسان في سفرة حلم داخل لوحة الفنان بإحساسه وانفعالاته.

كما لفت إلى أن الفنان يجب أن يتبع أسس وتكوينات وأنظمة معينة كي يصل إلى مرحلة العمق والفهم الفلسفي للوحة مبيناً أن التكوين العمودي هو أساس للوحة الذي يدل بصورة تعبيرية على الانسان وحالاته المتغيرة.

وأضاف أن معارضه التي أقامها في الدول الأوربية جمع فيها مزيجاً من حضارة الشرق والغرب لافتاً إلى تأثر الغرب بالحضارة العربية وأن استخدامه الخط العربي في أغلب لوحاته ليؤكد على أصالة اللغة العربية وقدسيتها وأهميتها بين اللغات ومحاولة تجذيرها بالفن من خلال استخدام الحروف في أغلب لوحاته لما تحمله من عمق في المعنى والدلالة.

ونوه رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في اللاذقية فريد رسلان إلى أن الفنان استخدم الأسلوب الحرفي بتكويناته المختلفة وألوانه المتعددة التي اختارها بعناية فائقة وانسجام تام لتعطي المدلول الذي يريد الفنان التعبير عنه لافتاً إلى التطور والرقي في مستوى الأعمال والحس الفني العالي الذي ينم عن خبرة كبيرة للفنان في هذا المجال وباع طويل في العمل الفني.

ولفتت ربا كنعان مغنية بفرقة شدن الى ان المعرض غني بموضوعاته جميل بألوانه فيه تمازج للثقافات بريشة فنان يحاول أن يكرس الثقافة العربية باستخدام أبجديتها وبألوان متعددة تعكس ثقافة الفنان المتجذرة وتمازج ثقافة الغرب لتعطي الأمل الجديد الذي يعبر عن الواقع والثقافة العربية.

كما أوضح الباحث التاريخي ونائب رئيس جمعية العاديات بسام جبلاوي إلى أن جدوع ترك بصمة كبيرة في مسيرة الفن وأنه يختلف عن الكثيرين بأعماله المميزة.

غفار ديب

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