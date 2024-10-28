منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يختتم تصفيات آسيا بخسارة أمام هونغ كونغ

عمان-سانا

اختتم منتخب سورية لكرة القدم للناشئين مشواره في تصفيات كأس آسيا بخسارة أمام منتخب هونغ كونغ بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأردنية.

افتتح منتخبنا التسجيل عبر عبد الرحمن ديناوي في الدقيقة 64 قبل أن يتلقى هدفين في الدقيقتين 65 و88.

وبهذه الخسارة يودع منتخبنا التصفيات علما أنه فاز في الجولة الأولى على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لهدف وخسر بالثانية أمام كوريا الديمقراطية 1-2 وخسر في الثالثة أمام إيران بهدف نظيف.

هناء صقور

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