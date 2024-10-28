المكتب الإعلامي في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 182

القدس المحتلة-سانا

أعلن المكتب الإعلامي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 182 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب بعد استشهاد صحفيين اثنين اليوم.

وأدان المكتب في بيان استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين مطالباً المنظمات الدولية بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينية أدانت استهداف الاحتلال المتعمد للصحفيين الفلسطينيين داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف الجرائم البشعة التي تستهدف الصحفيين، الذين يقومون بعملهم في أصعب الظروف ويتعرضون لخطر الموت لنقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم.

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