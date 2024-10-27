المقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ والمسيرات ثماني مستوطنات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية ثماني مستوطنات للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة لعددٍ من المستوطنات، قصف مجاهدو المقاومة بصليات صاروخية مستوطنات اييليت هشاحر وكريات شمونة ونهاريا”.

واستهدف رجال المقاومة بالمسيرات الانقضاضية مستوطنات كفريوفال وسعسع وزرعيت وشوميرا محققين فيها إصابات مباشرة.

كما استهدفت المقاومة بصلية صاروخية ثكنة ابل القمح للعدو الإسرائيلي محققة إصابة مباشرة فيها.

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