ليفربول يخطف التعادل من مضيفه آرسنال في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

خطف ليفربول نقطة التعادل من مضيفه آرسنال في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

سجل لآرسنال أولاً بوكايو ساكا في الدقيقة 9 ليدرك ليفربول التعادل سريعاً عبر مدافعه فان دايك في الدقيقة 18 ليعود أصحاب الأرض للتقدم بهدف من ميكيل ميرينو في الدقيقة 43.

ونجح محمد صلاح في الدقيقة 81 بتسجيل هدف التعادل لفريقه ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما.

ومنح هذا التعادل الصدارة رسمياً لفريق مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة فيما تراجع ليفربول إلى المركز الثاني بـ 22 نقطة وآرسنال المركز الثالث بـ 18 نقطة.

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