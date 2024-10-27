غوتيريش: محنة الفلسطينيين المحاصرين شمال غزة لا تطاق

نيويورك-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن محنة الفلسطينيين المحاصرين شمال قطاع غزة لا تطاق، جراء الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وأوضح غوتيريش في بيان له اليوم نقلته وكالة وفا أن الجهود المتكررة لتوصيل الإمدادات الإنسانية اللازمة للبقاء على قيد الحياة من غذاء ودواء ما زالت تواجه بالرفض من قبل سلطات الاحتلال، الأمر الذي يعرض أرواح الكثيرين للخطر، معرباً عن صدمته إزاء المستويات المروعة للموت والإصابات والتدمير في مناطق الشمال.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الدمار الواسع والحرمان الناجمين عن اعتداءات الاحتلال شمال القطاع يجعلان ظروف الحياة غير محتملة للسكان الفلسطينيين هناك.

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