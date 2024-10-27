اندلاع حريق بأراض زراعية في وادي النضارة بريف حمص وفرق ‏الإطفاء تعمل على إخماده

حمص-سانا
اندلع مساء اليوم حريق بالأراضي الزراعية في قرية بحور بمنطقة وادي النضارة في ريف حمص الغربي، وامتد باتجاه أراضي قرى بلاط وعين الغارة، حيث تعمل فرق الإطفاء على إخماده.
وأوضح مدير الدفاع المدني بحمص العميد مهذب المودي في تصريح لمراسل سانا أن فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء وإطفاء مديرية الزراعة والأهالي يعملون جاهدين على إخماد الحريق الذي نشب بالأراضي الزراعية لقرية بحور بمنطقة وادي النضارة، لكن سرعة الرياح ووعورة التضاريس جعلتاه يمتد باتجاه أراضي قرى بلاط وعين الغارة، والعمل جار للسيطرة عليه وإخماده.
أحمد نصار
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