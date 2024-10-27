اندلاع حريق بأراض زراعية في وادي النضارة بريف حمص وفرق ‏الإطفاء تعمل على إخماده

حمص-سانا‏

اندلع مساء اليوم حريق بالأراضي الزراعية في قرية بحور بمنطقة وادي ‏النضارة في ريف حمص الغربي، وامتد باتجاه أراضي قرى بلاط وعين الغارة، ‏حيث تعمل فرق الإطفاء على إخماده.‏

وأوضح مدير الدفاع المدني بحمص العميد مهذب المودي في تصريح لمراسل سانا أن ‏فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء وإطفاء مديرية الزراعة والأهالي يعملون جاهدين على إخماد الحريق الذي نشب بالأراضي الزراعية لقرية بحور بمنطقة ‏وادي النضارة، لكن سرعة الرياح ووعورة التضاريس جعلتاه يمتد باتجاه ‏أراضي قرى بلاط وعين الغارة، والعمل جار للسيطرة عليه وإخماده.‏

أحمد نصار

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