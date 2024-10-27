طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام

دمشق -سانا‏

توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل طفيف لتصبح حول معدلاتها أو أدنى ‏بقليل في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق ‏بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية اليوم أن يكون ‏الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب العالية في بعض ‏المناطق، وسديمياً في بعض المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والبادية.‏

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر ‏خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة المتوقعة..‏