طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام

دمشق -سانا
توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل طفيف لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية اليوم أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب العالية في بعض المناطق، وسديمياً في بعض المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والبادية.
وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة..
|منطقة دمشق
|26 / 10
|المنطقة الجنوبية
|25 / 10
|المرتفعات الجبلية
|19 / 5
|المنطقة الوسطى
|28 / 9
|المنطقة الساحلية
|30 / 17
|المنطقة الشمالية
|25 / 11
|منطقة الجزيرة
|26 / 9
|المنطقة الشرقية
|28 / 11
|منطقة البادية
|26 / 9