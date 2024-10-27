احتياطيات البنوك المركزية من الذهب تبلغ أعلى مستوى لها منذ التسعينيات

نيويورك -سانا

ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أن البنوك المركزية في العالم تحتفظ الآن بنسبة 12.1 بالمئة من إجمالي احتياطيات الذهب، وهو أعلى مستوى منذ التسعينيات.

وأوضحت أن أسعار الذهب سجلت أرقاماً قياسية هذا العام بعدما ارتفع المعدن الأصفر 33 بالمئة، ووصل المعدن النفيس إلى ذروة 2772 دولاراٌ للأوقية الأسبوع الماضي، واستمر في الارتفاع على مدار 6 من الأسابيع السبعة الماضية.

وأفاد مجلس الذهب العالمي بأن البنوك اشترت 483 طناً من الذهب في النصف الأول من العام الجاري، وهذه الموجة الشرائية الضخمة مدفوعة بشكل أساسي بالدفع إلى التنويع بعيداً عن الدولار الأمريكي الذي هيمن على التجارة والتمويل العالمي لعقود.

وأضافت: إن الصين والهند وتركيا وبولندا تتصدر شراء الذهب، حيث بلغت احتياطيات الصين مستوى قياسياً جديداً في عام 2024، إذ وصلت إلى 2264 طناً ليمثل الذهب الآن 5.4 بالمئة من احتياطياتها الأجنبية.

وتزداد جاذبية الذهب كأصل “ملاذ آمن” مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ومع اشتعال الصراعات والتوترات.

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