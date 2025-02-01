العاصفة ترامي تجتاح فيتنام وسط مخاوف من فيضانات

هانوي-سانا

اجتاحت العاصفة ترامي مناطق واسعة من فيتنام اليوم مصحوبة بأمطار غزيرة وسط مخاوف من حدوث فيضانات.

وذكرت رويترز أن الرياح القوية تسببت بسقوط أشجار ولوحات إعلانات في دانانغ كما أجبرت العاصفة أربعة مطارات في وسط فيتنام على الإغلاق مؤقتاً وفقاً لهيئة الطيران المدني، فيما سيتواصل إغلاق المطار الدولي في مدينة دانانغ حتى يوم غد الإثنين.

وتوقعت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية أن يصل منسوب الأمطار في عدة مناطق بأقاليم “كوانغ بينه” و”كوانغ نام” إلى 60 سنتيمتراً اليوم وغداً، محذرة من أن مخاطر الفيضانات مرتفعة في إقليمي “ها تينه” و”بينه دينه”.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة أيضاً على المرتفعات الوسطى وهي منطقة زراعة البن الرئيسية في البلاد.

وتتعرض الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تتمتع بساحل طويل للعواصف والفيضانات التي غالباً ما تتسبب بخسائر فادحة في الأرواح وأضرار في الممتلكات.

وكانت العاصفة ترامي اجتاحت الفلبين وتسببت بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة 90 شخصاً، وتسببت بغمر مناطق واسعة بمياه الفيضانات، ما فاقم صعوبة عمليات الإنقاذ والإغاثة، بينما تستعد مانيلا لعواقب العاصفة “كونغ-راي ” القادمة.

وفي الشهر الماضي خلف الإعصار ياغي والفيضانات الناجمة عنه أكثر من 300 قتيل، وألحق أضراراً بممتلكات تزيد قيمتها على 3.3 مليارات دولار في شمال فيتنام.

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