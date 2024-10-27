إيران تطالب بعقد جلسة لمجلس الأمن لإدانة العدوان الإسرائيلي عليها

طهران-سانا

دعت إيران اليوم إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، بهدف اتخاذ موقف حازم لإدانة العدوان الإسرائيلي على أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تأكيده في رسالة بعث بها إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هذا العدوان الصهيوني انتهاك سافر لسيادة وسلامة الأراضي الإيرانية وأسس القانون الدولي، بما في ذلك البند الرابع من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة حول منع اللجوء إلى القوة، وإدانته بشدة.

وشدد عراقجي على حق بلاده وفقاً للأسس التي ينص عليها ميثاق المنظمة الأممية وأطر القانون الدولي في الرد على العدوان الصهيوني الذي طال المراكز العسكرية في البلاد، مشيراً إلى أن هذا العدوان يأتي على امتداد جرائم الإبادة في غزة وشن الحرب في لبنان، ما يشكل تهديداً جاداً للسلام والأمن الدوليين، ويؤدي إلى مزيد من الفوضى في المنطقة.

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