كرم حاطوم شاب من متلازمة دوان يتميز بالتمثيل والرسم

السويداء-سانا

تجاوز كرم مشهور حاطوم من محافظة السويداء إصابته بمتلازمة داون عبر التوجه لممارسة التمثيل والرسم والتميز فيهما كشاب موهوب أثبت حضوره بين أفراد المجتمع، وجسد مقولة “أنا قادر أنا أستطيع”.

الشاب كرم 21 عاماً ورغم صعوبة التعبير لديه، أعرب عن سعادته بموهبتي الرسم والتمثيل، ورغبته بالاستمرار فيهما خلال الفترة القادمة، وخاصة مع ما يتلقاه من اهتمام أسرته به، وتشجيع أفراد المجتمع له.

وحسب مشهور حاطوم والد كرم فإنه يعطي ابنه الوقت المطلوب لتطوير إمكانياته، حيث يرافقه دائما بمختلف الفعاليات والأنشطة التي يشارك فيها، ويحرص على إكسابه مهارات جديدة، وزجه في مجالات محببة له، ويمكنه التميز بها.

موهبة كرم بالتمثيل والرسم بدأت تظهر ملامحها، كما ذكر والده خلال حديثه لـ سانا الشبابية بعد انضمامه قبل نحو عامين لفريق مهارات الحياة في مديرية الثقافة بالسويداء الذي يعمل بموجب الاتفاقية بين وزارة الثقافة ومنظمة اليونيسيف، حيث تلقى الاهتمام من الفريق والمخرج المسرحي نورس الملحم ومدربة الرسم علا معروف، ما حفزه أكثر للاهتمام بموهبته والمشاركة في عروض مسرحية ومعارض رسم خاصة بهذه الفئة.

الطاقة الموجودة لدى كرم دفعت والده كما بين إلى ضمه أيضاً قبل أعوام لنادي الفرح لمتلازمة الحب “داون”، حيث يمارس من خلاله العديد من الأنشطة الترفيهية، ويجد ضمنه متنفساً للقاء مع أقرانه ومختلف فئات المجتمع، بما يعزز من عملية دمجه وتطوير مهاراته.

وكرم وفقا لعضو فريق مهارات الحياة بالسويداء ومدربة الرسم فيه علا معروف لديه شغف بالرسم وحب لهذا المجال ومقدرة جيدة على الاستيعاب، حيث تم تدريبه في هذا الميدان، وتمكن من الفوز بالمرتبة الأولى في إحدى المسابقات التي أقامتها وزارة الثقافة لهذه الفئة عن لوحة قدمها خاصة بالطبيعة.

عمر الطويل

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