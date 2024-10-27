فيلما “يومين وطريق” يشاركان في مهرجان مينسك السينمائي الدولي

دمشق-سانا

تشارك المؤسسة العامة للسينما في الدورة الثلاثين لمهرجان مينسك السينمائي الدولي في روسيا البيضاء التي تقام من الأول وحتى الثامن من شهر تشرين الثاني المقبل.

المشاركة السورية ستكون من خلال فيلم يومين إخراج باسل الخطيب وبطولة دريد لحام ضمن المسابقة الرسمية، وهو ثالث فيلم يقدمه الثنائي لحام والخطيب.

وسيتم عرض فيلم الطريق للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد في العروض الموازية، وهو آخر أفلام المخرج الراحل والذي سبق أن شارك في العديد من المهرجانات السينمائية العربية والدولية، وحقق جوائز سينمائية عديدة كان أهمها ما حققه في أيام قرطاج السينمائية الدولية.

يزن المصري

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