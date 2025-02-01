حزب الله: عملية “تل أبيب” ردة فعل طبيعية على الاحتلال والعدوان والمجازر

بيروت-سانا

أكد حزب الله في لبنان أن العملية البطولية التي تم تنفيذها اليوم في “تل أبيب” دليل على عظمة الشعب الفلسطيني المقاوم وصلابته وعزيمته في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وقال الحزب في بيان اليوم: “إنّ هذه العملية ومثيلاتها بكل الأساليب والأشكال الممكنة تعبير حيّ عن إرادة هذا الشعب وقدرته وردة فعل حقيقية وطبيعية على الاحتلال والعدوان والمجازر”.

وأضاف البيان: “إنّنا على ثقة أنّ شعبينا اللبناني والفلسطيني وسائر شعوب منطقتنا وحركات المقاومة فيها الفخورة اليوم بهذه العملية البطولية ماضون على خطّ المقاومة والجهاد حتى تحقيق النصر وإزالة كابوس الاحتلال”.

واستشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية بطولية في “تل أبيب” أسفرت في حصيلة أولية عن مقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة العشرات بجروح خطيرة.

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