الفيلم الروائي القصير “خردة” يشارك بمهرجان السينما المتوسطية في قابس التونسية

دمشق-سانا

يعرض فيلم “خردة” الروائي القصير من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، نص وإخراج فراس محمد، اليوم، في مسابقة الفيلم القصير بمهرجان السينما المتوسطية بمدينة قابس في تونس، في دورته التاسعة عشرة إلى جانب مجموعة من الأفلام العربية والدولية.

الدورة الجديدة من المهرجان انطلقت بعنوان “الفيلم أنا، الأرض أنا، إنا باقون على العهد”، وشمل حفل افتتاح المهرجان عرضاً فنياً وتقديم فيلمين قصيرين، بحضور عدد من الوجوه الفنية والثقافية.

ويركز موضوع الدورة الجديدة لأيام السينما المتوسطية على “التغيرات المناخية والتلوث والموارد الطبيعية وتغير المناخ والتنوع البيولوجي”، وهو محور تم اختياره ليكون موضوع مسابقة الأفلام القصيرة في هذا المهرجان.

وتتضمن الدورة الحالية الـ 19 من المهرجان مسابقة 72 ساعة لصناعة فيلم ومسابقة أحسن صورة، إضافة إلى مجموعة كبرى من العروض السينمائية وورشة تكوينية في التمثيل أمام الكاميرا ستقام بالمعهد العالي للفنون والحرف بقابس.

مريم حجير

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