بهدف تأهيل خريجي الكيمياء لدخول سوق العمل: دورات تدريبية مستمرة للجمعية الكيميائية السورية

دمشق-سانا

بهدف تعزيز الثقافة الكيميائية لخريجي قسم الكيمياء ورفع مستواهم العلمي تقيم الجمعية الكيميائية السورية باستمرار دورات تدريبية تسهم بوضع الخريجين الجدد في بداية الطريق الصحيح لدخول سوق العمل.

وتسعى الجمعية كذلك إلى مساعدة الخريجين على تطوير أنفسهم لمواكبة كل ما هو جديد في عالم الكيمياء، من خلال إخضاعهم لمؤتمرات وندوات ومحاضرات وتدريبات لتعزيز التواصل من الناحية العلمية.

رئيس مجلس إدارة الجمعية الكيميائي عبد الله سلطان، أوضح خلال حديثه لسانا الشبابية أن الدورات التدريبية تتضمن عدة مجالات، منها دورات بالصناعات الكيميائية كصناعة مستحضرات التجميل والعطورات والمنظفات ودورات مختصة بطرق صناعة الدهان وأخرى بتحلية المياه وتحليل الأسمدة وغيرها من الدورات النموذجية بمعدل دورة شهرياً بمختلف الاختصاصات.

ولفت سلطان إلى أن عدد المتدربين في كل دورة يبلغ نحو 15 متدرباً يخضعون لجلسات نظرية وعملية، مبيناً أن عدد المنتسبين للجمعية يبلغ 2030 عضواً من خريجي الكيمياء وطلاب السنوات الأخيرة، إضافة إلى أشخاص مهتمين بالموضوع الكيميائي من مهندسين زراعيين وصيادلة.

وقال: “إن التسجيل بالدورات متاح للجميع، ويتم الإعلان عن كل دورة قبل 15 يوماً من بدايتها، كما يتم قبول جميع الراغبين وبأجور رمزية تشمل تكلفة المواد التدريبية وأتعاب المدربين”.

الكيميائية الشابة لمى عبد المعطي والمتدربة بالجمعية قالت: خضعت لأكثر من دورة تدريبية في الجمعية إذ بلغ عدد ساعات تدريب كل دورة 25 ساعة تشمل جزءاً نظرياً مهماً لتعلم خواص المواد الأولية وتأثيراتها الجانبية والبيئية وآخر عملياً لتعليم إنتاج منتجات آمنة في صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل.

وأضافت: انتسبت للجمعية بهدف الحصول على المعلومات الأساسية الموثوقة وطريقة التفكير العلمي الكيميائي السليم وآلية الحصول على الخلطات التي ساعدتني لدخول سوق العمل.

وأوضحت المتدربة الشابة هزار الحموي أنها استفادت من الدورات التي أقامتها الجمعية للبدء بمشروعها الصغير الخاص بتصنيع الكريمات والعطورات والتعرف على المواد الكيميائية وأضرارها، بهدف التعويض عنها بمنتجات طبيعية.

أمجد الصباغ وسكينة محمد

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