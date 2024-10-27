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المقاومة اللبنانية تستهدف بمسيرات انقضاضية مصنعاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي جنوب شرق عكا

2024-10-27

بيروت-سانا

نفذت المقاومة اللبنانية صباح اليوم هجوماً ‏جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على شركة “يوديفات” الإسرائيلية للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بفلسطين المحتلة. ‏

وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة‌‏‌‏، ودفاعاً عن لبنان ‌‏وشعبه، شن مقاتلو المقاومة عند الساعة السابعة وأربعين دقيقة من صباح اليوم هجوماً ‏جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا”. ‏

وأقرت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بأن طائرة مسيرة تمكنت من استهداف موقع في المنطقة الصناعية “بار ليف” بين مدينتي صفد وعكا بشكل مباشر وإصابة اثنين جراء الاستهداف.

وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أمس 21 عملية استهداف نوعية وتصد لمحاولات العدو الإسرائيلي التسلل عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وكذلك تصد لمسيرات وطائرات العدو الحربية.

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