بيروت-سانا

استشهد تسعة أشخاص جراء اعتداءات إسرائيلية على بلدتي جديدة مرجعيون وبافلية جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن استشهاد 9 أشخاص جراء اعتداءات العدو الإسرائيلي على بلدتين جنوب لبنان على بلدة جديدة مرجعيون الجنوبية اللبنانية الليلة الماضية، أدتا لارتقاء شهداء وإصابة شخص، فيما ارتقى ثلاثة شهداء آخرين جراء غارات للطيران المعادي على قرية بافلية في قضاء صور، حيث استمر القصف منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم وعلى بلدات البازورية، طريق عام طورا ، العباسية، مجرى نهر الليطاني قرب بلدة بدياس، شقراء ، برعشيت، عيترون ومدينة بنت جبيل.

وقصف طيران العدو الحربي عدة مرات محيط الحدث وبرج البراجنة وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتعمدت قوات العدو تفخيخ مسجد بلدة الضهيرة الحدودية ودمرته بالكامل، كما فخخت عدداً من المنازل قرب مركز “اليونيفيل” في بلدة الضهيرة وفجرتها.

وطيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، حلق الطيران التجسسي والمسّير المعادي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة، وأطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، كما أطلق العدو بعد الثانية ليلاً نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدات عيتا الشعب وراميا والضهيرة والقوزح بالقطاع الأوسط و قصفت مدفعية العدو فجراً بلدات كونين و عيترون و مارون.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن استشهاد 19 شخصاً وإصابة 108 آخرين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال يوم الجمعة الماضي.

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