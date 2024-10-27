قاليباف: العدوان الصهيوني كان طائشاً وتحول إلى هزيمة أخرى له على مستوى العالم

طهران-سانا

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أن الهجوم الذي قام به الكيان الصهيوني ضد البلاد كان طائشاً وتحول إلى هزيمة أخرى بفضل نجاح القوات الإيرانية بصده، معتبرا أن الكيان الإسرائيلي أصبح موضع استهزاء على مستوى العالم إثر هذا الهجوم.

وقال قاليباف في كلمة ألقاها في مستهل جلسة للمجلس صباح اليوم: “إن إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وسيتم الرد على هذا العدوان بالتأكيد”.

وطالب قاليباف أمريكا الداعم والشريك الرئيسي في كل جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني بلجم جماح هذا الكيان لوقف قتله الأبرياء في غزة ولبنان، ومنع انتشار حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة بأكملها، والعمل على فرض وقف دائم لإطلاق النا،ر وعدم السماح لهذا الكيان بخلق مصير كارثي عبر تهوره وتسعيره للحروب.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني أن الحفاظ على استقرار المنطقة والدفاع عن السلام والأمن الإقليميين مسؤولية فردية وجماعية تقع على عاتق الجميع ولن يتحقق ذلك إلا بالتعاون والالتزام العملي بهذا المبدأ من قبل جميع دول المنطقة.

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