ندوة عن مكونات الهوية الوطنية وضرورة التمسك بها في مقر كلية التربية الثالثة في درعا

درعا-سانا

أقام فرع اتحاد الكتاب العرب بدرعا ندوة بعنوان “الهوية الوطنية”، بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية وشعبة حزب البعث العربي الاشتراكي سلط المشاركون فيه الضوء على مكونات الهوية الوطنية وضرورة التمسك بها وذلك في مقر كلية التربية الثالثة في درعا.

عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب الأرقم الزعبي تحدث خلال الندوة عن القيم وثوابت الهوية والتحديات التي تواجهها الثقافة وما تتعرض له من حروب ومؤامرات والسعي إلى تدمير العقول وإعادة تكوينها الفكري ونشر التطرف والكراهية والترويج لقيم استهلاكية ذات تأثير على قيم المجتمع، مبيناً أنه رغم تعدد عناوين هذه التحديات ومصادرها ووسائل تسويقها إلا أنها جميعها تتمتع بغاية عميقة وهي تهديد منظومة القيم وثوابت الهوية الوطنية الجامعة.

واستعرض الزعبي محاولات استهداف الرموز التي تحمي الهوية، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر من كل ما نتعرض له عبر وسائل الإعلام وخاصة الإلكترونية.

بدوره أشار الدكتور معمر الهوارنة أمين شعبة التعليم العالي لحزب البعث العربي الاشتراكي في درعا إلى ضرورة تعزيز مفهوم الوطنية وحب الوطن وامتلاك الصفات الوطنية والدفاع عنها بالغالي والروح والمال ،لأن الوطن والمواطنة متلازمتان في المجتمع.

ولفت الهوارنة إلى عناصر المواطنة ومكوناتها ومبادئها وضرورة احترام القيم والحقوق والتمسك بها ومفهوم الوطنية والمساواة في الحقوق والواجبات وتعزيز مفهوم الوطنية وتنمية مفهوم الهوية والسيطرة على حركة الثقافة بما يخدم الموضوع ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبين جلال مبارك عميد كلية التربية في درعا أن الهوية الوطنية هي الإحساس بالانتماء المشترك لأمة أو دولة معينة والذي يعبر عنه من خلال مجموعة من العناصر المشتركة مثل اللغة والثقافة والتاريخ والتقاليد والقيم والرموز الوطنية والدين والدستور والقانون والأرض.

ورأى مبارك أن القيم هي مجموعة من المبادئ التي تحدد سلوكيات أبناء المجتمع والتي تتمثل فيه محبة الوطن والإخلاص له والمحافظة عليه والسعي نحو البناء والاصلاح ،إلا أن المعيار الحقيقي للمواطنة هو الانتماء للوطن الذي يجعله حصينا في مواجهة الأخطار والتحديات ويحول دون اختراق القوة الطامعة بالمجتمع.

أدار الندوة ابراهيم عباس رئيس اتحاد الكتاب بدرعا بحضور حسين الرفاعي أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي، وعدد من المسؤولين في الحزب والدولة وحشد كبير من الطلبة.

محمد خالد الخضر

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