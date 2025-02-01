10 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال بيت لاهيا

القدس المحتلة-سانا

استشهد 10 فلسطينيين، وأصيب آخرون فجر اليوم بجروح جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منزلاً يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وارتكب العدو الإسرائيلي أمس مجزرة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع اسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيا، وإصابة العشرات بجروح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 42924 فلسطينيا وإصابة 100833 آخرين أغلبيتهم من الأطفال والمساء إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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