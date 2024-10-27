إصلاح خط توتر الطبقة الأبواب وعودة التيار الكهربائي إلى الحسكة

الحسكة-سانا

أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة الانتهاء من إصلاح خط توتر الطبقة الأبواب 230 ك ف وإعادته إلى الخدمة.

وخرج الخط الوارد من سد الفرات بعد منتصف ليل أمس جراء عطل بريف الحسكة الجنوبي الغربي.

وأكد مدير الشركة المهندس صالح إدريس إعادة تغذية محافظة الحسكة بالتيار الكهربائي بعد إصلاح العطل في منطقة المناجيد 50 كم جنوب غرب الحسكة، وستتم التغذية تدريجيا للأحياء وإعطاء أولوية للخطوط الخدمية المستثناة من التقنين الكهربائي وهي (المياه والمشافي والاتصالات والافران).

ويعتبر خط توتر الطبقة الأبواب القادم من سد الفرات المصدر الوحيد للتيار الكهربائي في المحافظة.

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