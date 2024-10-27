عراقجي: العدوان الإسرائيلي على إيران انتهاك للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة

طهران-سانا

أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشدة العدوان الإسرائيلي على عدد من المواقع العسكرية الإيرانية واعتبره انتهاكا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وقال عراقجي في حسابه على منصة “إكس”: لقد ضحى أربعة من أبطال جيشنا بحياتهم في التصدي لهذا الهجوم المتهور والجبان، ونحتفظ بحقنا الكامل في الرد المناسب على هذا العدوان الذي لا يمكن فصله عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة وسفك الدماء في لبنان.

وأضاف عراقجي :”على العالم أن يتحد ويقف ضد هذا التهديد المشترك للسلم والأمن الدوليين”.

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