تاريخ الكاريكاتير بين الجد والهزل .. محاضرة في الجمعية التاريخية بحمص

حمص-سانا

نظمت الجمعية التاريخية بحمص اليوم محاضرة عن تاريخ الكاريكاتير قدمها مسؤول الفن التشكيلي في الجمعية ياسر السباعي وألقى فيها الضوء على تاريخ الكاريكاتير وأبرز أعلامه وأهميته كفن قائم بحد ذاته.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين السباعي أن فن الكاريكاتير متعدد الحدود خفيف الظل على النفس وأثره لطيف وتنبع أهميته من تأثيره غير المباشر وهو الخبز اليومي للصحافة وفن اصطياد الحقيقة بحدس مرهف حيث لوحة واحدة تغني عن قراءة جريدة أو كتاب.

وبين أن هذا الفن التاسع دخل في فنون أخرى كالغناء القديم “الأغواني السوري ” وفي التمثيل والكوميديا وأفلام الكرتون وفي الشعر “الهجاء” وفي الأدب الساخر “كالماغوط وعزيز نيسن” ومغامرات السروجي ومقامات الحريري ومجلات الأطفال كركوز وعواظ وغيره.

وتحدث السباعي مطولاً عن الفنان ناجي العلي وتجربته المميزة في هذا الفن وشخصية حنظلة التي ابتدعها وعن تماثيل الكاريكاتير في أعمال النحات الفرنسي اونور دومييه و ألقى الضوء على أسماء أخرى بارزة في هذا المجال.

ولفت إلى أنه من بين أهم أسماء رسامي الكاريكاتير السوريين عبد اللطيف الشوالي وعبد الهادي شماع وياسين خليل وعبد الرحمن الخليل وممتاز البحرة وعبد الوهاب أبو السعود ورائد خليل ‏ومن حمص المرحوم طريف الحسيني ومن ريفها وليم حنا صاحب شركة توم وجيري عام 1931.

لارا أحمد

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