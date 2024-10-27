جولة سياحية لفريق مدى الثقافي على المعالم الأثرية بحمص القديمة

حمص-سانا

في جولته الحادية عشرة اختار فريق مدى الثقافي عدداً من الأماكن التاريخية والمعالم الأثرية لتكون محطات تعريفية وثقافية لعدد من المهتمين بالتاريخ والمعالم السياحية والأثرية وبمشاركة أشخاص من ذوي الإعاقة الحركية ضمن فعالية اكتشف سورية – حمص الحجار السود.

الجولة التي تمت بالتعاون مع مشروع ” نور ايميسا” وبمشاركة لأعضاء نادي السلام الرياضي وجمعية الرجاء شملت “جامع النوري الكبير – الأسواق الأثرية – مقام أبو الهول – مسجد الخضر – قصر الزهراوي – كنيسة أم الزنار – كنيسة الأربعين – دير الآباء اليسوعيين ” حيث تعرف الزوار على الأسواق الأثرية القديمة وتاريخ الكنائس وقصر الزهراوي وفن العمارة القديم وتطوره عبر العصور.

مدير مشروع مدى الثقافي رامز الحسين أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجولة من ضمن خطة المشروع في تنظيم فعاليات سياحية إلى الأماكن التاريخية والأثرية للتعرف عليها بإشراف اختصاصيين أكاديميين في مجال السياحة والآثار.

الدليل السياحي موسى فليح عضو في فريق مدى الثقافي لفت إلى أن الجولة حملت بعداً إنسانياً هاماً يضاف إلى أهميتها الثقافية والتاريخية كونها استهدفت شريحة من ذوي الإعاقة وأتاحت لهم فرصة التعرف تراث وحضارة مدينتهم ومعالمها الأثرية وضرورة الحفاظ على تراثها وآثارها كونها تعبر عن جذور الأجداد وإنجازاتهم واستمراريتها لتصونها الأجيال الجديدة وتحافظ على هذا الإرث الحضاري العريق .

ولفتت الدليل السياحي فداء عكاري من المشرفين على الجولة إلى أهميتها في التعريف بالتاريخ وبعض الآثار في مدينة حمص حيث تميزت بالغنى والنشاط والتفاعل ووسيلة تواصل وتعبير عن النفس للأشخاص ذوي الإعاقة عبر مشاركتهم في الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية وتعزيز شعورهم بالانتماء والتفاعل الاجتماعي عبر التعرف على أماكن أثرية لم يسبق لهم زيارتها وبالتالي تعزيز الإندماج والدعم الاجتماعي والنفسي وتغيير النظرة النمطية للإنسان ذوي الإعاقة من خلال قدرته على زياره هذه الاماكن والإطلاع على تاريخ البلد الذي يعيش فيه.

رشا محرز

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