مهرجان السويداء المسرحي يسدل ستارته على دورته السابعة

السويداء-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان السويداء المسرحي السابع بعرض مسرحية (استئصال) من تأليف مالك قرقوط وإخراج ليليان ابو حسون مع اعلان نتائج مسابقة المهرجان.

ويقدم العرض حالة حلم ضمن حالة طبية عصبية فيه انتقال زمني لحلم داخل حلم يعكس دعوة للعودة إلى الانسانية.

وأوضحت المخرجة في تصريح لمراسل سانا أن مقولة العرض هي ( دعوة للاغتسال والنقاء والتطهير للوصول لمستوى الإنسانية الكلي الجميل).

وخلال جلسة حوارية بعد العرض لفت عدد من المشاركين إلى أنه قدم عملاً فنياً راقياً على مستوى الصياغة الفكرية متناولاً قضايا الشعوب التي تعيش حالات الحروب ودمويتها بأسلوب فني ممتع وبأداء تمثيلي مميز يعكس طاقات فنية عالية.

شارك في تمثيل العرض المسرحي كل من ثائر حديفة وليليان أبو حسون وفي ختام المهرجان منحت لجنة التحكيم جائزة أفضل عرض مسرحي ( هو احتراق ) إعداد وإخراج ليال الهادي وجائزة أفضل ممثل إلى أوس حسن عن دوره في مسرحية ( لم ولن تكتمل ) ، في حين حازت جائزة أفضل ممثلة ربا سنيح عن دورها في مسرحية (يرما).

والمهرجان الذي نظمته مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة ودائرة المسرح القومي بالسويداء و مديرية الثقافة بالمحافظة انطلق يوم الأحد الماضي على خشبة مسرح قصر الثقافة بالمدينة، وشهد حضوراً مميزاً من جمهور المسرح، وتضمن سبعة عروض مسرحية وندوتين فكريتين حول التأليف المسرحي و الإخراج المسرحي إضافة لورشة عمل في اعداد الممثل على مدار أيام المهرجان.

ديار نصر

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