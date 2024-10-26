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مظاهرات في عواصم ومدن عالمية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

2024-10-26

عواصم-سانا

شهدت عدة مدن وعواصم حول العالم اليوم مظاهرات حاشدة، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ولبنان.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الآلاف شاركوا في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس والغانية أكرا والبريطانية لندن والألمانية برلين والدنماركية كوبنهاغن والسويدية استوكهولم ومدن أوروبية عدة والعاصمة اليمنية صنعاء، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وجنوب لبنان، داعين المجتمع الدولي إلى وقف المعايير المزدوجة ومحاكمة الاحتلال على مجازره، ومنددين بالإبادة الجماعية المرتكبة بحق أهالي غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المدمر على قطاع غزة منذ أكثر من عام، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنى التحتية.

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