الجيش الإيراني: ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 وتم إصلاح أغلب أضرار العدوان الصهيوني

طهران-سانا

أعلن الجيش الإيراني ارتفاع عدد الشهداء، جراء العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في إيران فجر اليوم إلى أربعة شهداء.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن الجيش قوله في بيان اليوم: “ارتقى شهيدان آخران من أفراد الجيش متأثرين بإصابتهما خلال العدوان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية”.

بدورها، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان أن طائرات العدو الصهيوني قامت بشن عدوان سافر ومخالف للقوانين الدولية على إيران، واستخدمت الفضاء الموجود تحت تصرف الجيش الإرهابي الأميركي في العراق على بعد مئة كيلومتر من حدود إيران.

ولفتت الأركان الإيرانية إلى أنه مع جاهزية الدفاع الجوي للبلاد تم اعتراض عدد كبير من الصواريخ، ومنع طائرات العدو من دخول الأجواء، مبينة أن الصواريخ التي أطلقها الكيان الصهيوني تحمل رؤوساً متفجرة خفيفة تعادل حوالي خمس الرؤوس الحربية للصواريخ الباليستية الإيرانية.

وقالت الأركان الإيرانية: “تم إطلاق هذه الصواريخ على بعض الرادارات الحدودية في محافظات إيلام وخوزستان وحول محافظة طهران، وتعرضت بعض المواقع لخسائر محدودة، حيث تم إصلاح كامل هذه الأضرار في بعض المواقع، والعمل جار على إصلاح البعض الآخر”.

وأكدت هيئة الأركان المسلحة أن إيران تحتفظ بحقها القانوني والمشروع بالرد على العدوان الإسرائيلي في الوقت المناسب.

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