الجزائر: العدوان الإسرائيلي على إيران انتهاك سافر لسيادة الدول وخرق صارخ لميثاق الأمم المتحدة

الجزائر-سانا

أدانت الجزائر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم مواقع عدة في إيران، مؤكدة أنه مخالف للقوانين والشرائع الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اليوم: “إن هذا العدوان الشنيع يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة إيران، وخرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي”، معربة عن تضامن الجزائر مع الأشقاء في إيران.

وشددت الجزائر على أن المسؤولية الراسخة تقع على عاتق المجموعة الدولية في كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي، ووقف تصعيده متعدد الأوجه والجبهات في منطقة الشرق الأوسط برمتها، التي أدخلها الاحتلال الإسرائيلي في دوامة لا متناهية من اللا أمن واللا استقرار واللا سلم.

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