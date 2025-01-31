الصحة اللبنانية:  19 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 19 شخصاً وإصابة 108 آخرين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال اليوم الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن وزارة الصحة قولها في بيان: إن عدد ضحايا اعتداءات العدو الإسرائيلي المستمرة على المناطق اللبنانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 19 شهيداً و108 جرحى، ما يرفع إجمالي الضحايا منذ بدء العدوان إلى 2653 شهيداً و12360 جريحاً.

طيران العدو الإسرائيلي واصل غاراته على لبنان وقصف المنازل والأحياء السكنية في بلدات كونين والزرارية والخيام وبافليه والبازورية والخرايب وخربة سلم وجديدة مرجعيون وصديقين وصفد البطيخ وعين السماحية الواقعة بين النبطية الفوقا وزوطر الشرقية وجرماش في جرود الهرمل، ما تسبب بوقوع إصابات وأضرار مادية كبيرة في الممتلكات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen