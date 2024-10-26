حزب الله: العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير على مستوى المنطقة

بيروت-سانا
أدان حزب الله بشدة العدوان الإسرائيلي الغادر على إيران، معتبراً أنه “تصعيد خطير على مستوى المنطقة برمّتها”.
وقال الحزب في بيان: إن العدوان يعكس الطبيعة العدوانية لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر ويتسبب بالمآسي والدمار بتأييد صريح وكامل من الولايات المتحدة التي تتحمل معه المسؤولية الكاملة عن المجازر والمآسي والآلام.
وأضاف: إن “الاعتداء الصارخ على السيادة الوطنية الإيرانية وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يؤثر أبداً على موقفها الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات للشعبين الفلسطيني واللبناني”.
وأشاد الحزب بنجاح القوات المسلحة الإيرانية على مختلف اختصاصاتها ووحداتها بالتصدي الناجح لهذا الهجوم الغادر.
وتابع الحزب في بيانه: نتقدم بالعزاء من قيادة الجمهورية وشعبها بالشهداء، داعياً بالشفاء العاجل للجرحى.
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