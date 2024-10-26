حزب الله: العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير على مستوى المنطقة

بيروت-سانا

أدان حزب الله بشدة العدوان الإسرائيلي الغادر على إيران، معتبراً أنه “تصعيد ‏خطير على مستوى المنطقة برمّتها”.

وقال الحزب في بيان: إن العدوان يعكس الطبيعة العدوانية لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر ‏ويتسبب بالمآسي والدمار بتأييد صريح وكامل من الولايات المتحدة التي تتحمل معه ‏المسؤولية الكاملة عن المجازر والمآسي والآلام.‏

وأضاف: إن “الاعتداء الصارخ على السيادة الوطنية الإيرانية وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يؤثر أبداً على موقفها الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات ‏للشعبين الفلسطيني واللبناني”.‏

وأشاد الحزب بنجاح القوات المسلحة الإيرانية على مختلف اختصاصاتها ووحداتها بالتصدي الناجح لهذا ‏الهجوم الغادر.

وتابع الحزب في بيانه: نتقدم بالعزاء من قيادة الجمهورية وشعبها بالشهداء، داعياً بالشفاء العاجل للجرحى.

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