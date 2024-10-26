وسائل إعلام العدو تعلن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 11 آخرين بنيران المقاومة في جنوب لبنان

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
10 طلاب من سورية يشاركون في معسكر إنتردوم بروسيا
2024-10-26
اللواء الرحمون يبحث مع وزير المهجرين اللبناني التسهيلات المقدمة للمهجرين السوريين واللبنانيين القادمين إلى سورية
2024-10-26
سورية تشارك في الاجتماع التنسيقي لتحدي القراءة العربي القادم في دبي
2024-10-25
التربية تشارك في منتدى “الدين والعالم” المنعقد في روسيا الاتحادية
2024-10-25
اتحاد الصحفيين يدين استهداف العدو الإسرائيلي للكوادر الإعلامية في لبنان
2024-10-25
خبيران روسيان: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي سورية انتهاك صارخ لسيادتها
2024-10-25
الدكتور المقداد يبحث مع ناجي التطورات في الأراضي المحتلة في ظل تصعيد الكيان الصهيوني عدوانه على المنطقة
2024-10-24
محليات
غداً.. الجو صحو والحرارة أدنى من معدلاتها
2024-10-26
إخماد حرائق في أراض زراعية بريف اللاذقية والسويداء
2024-10-26
اجتماع لمناقشة الضوابط والشروط الناظمة لتمديد الخدمة العامة والقرار الناظم للمسابقة المركزية للتوظيف
2024-10-26
سورية تدين العدوان الإسرائيلي السافر على إيران
2024-10-26
الحرارة توالي ارتفاعها والجو صحو بشكل عام
2024-10-26
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى
2024-10-26
تنظيم 39 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الأسبوع الحالي
2024-10-25
رياضة
الجيش يتغلب على الشرطة في الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم
2024-10-26
فوز الرحى على العربي في دوري كرة السلة للناشئات
2024-10-25
أسماء ناصر الدين.. بطلة تضيء مصباحها بالشجاعة والإصرار
2024-10-25
الوثبة يفوز على أهلي حلب في افتتاح الدوري الممتاز لكرة القدم
2024-10-25
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يخسر أمام نظيره الكوري الديمقراطي في تصفيات كاس آسيا
2024-10-21
خماسية لبرشلونة في مرمى إشبيلية في الدوري الإسباني
2024-10-20
سهر الحسين موهبة واعدة في الكاراتيه
2024-10-20
اقتصاد
الذهب يقترب من تحقيق مكاسب أسبوعية وسط توترات جيوسياسية
2024-10-25
بمناسبة يوم الأغذية العالمي… معرض منتجات غذائية محلية لـ17 مزارعاً من مختلف المحافظات
2024-10-24
مجلس الشعب يبدأ مناقشة البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون موازنة 2025
2024-10-24
ارتفاع أسعار النفط
2024-10-24
يتميز بانخفاض تكاليف إنتاجه… بدء زراعة موسم الفريز في طرطوس
2024-10-24
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
2024-10-24
مشاركون في المعرض الدولي الزراعي البيطري والدواجن ومستلزماتها: منصة للترويج لآخر المستجدات الزراعية والبيطرية
2024-10-23
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
حزب الله: العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير على مستوى المنطقة
اجتماع لمناقشة الضوابط والشروط الناظمة لتمديد الخدمة العامة والقرار الناظم للمسابقة المركزية للتوظيف
اللواء الرحمون يبحث مع وزير المهجرين اللبناني التسهيلات المقدمة للمهجرين السوريين واللبنانيين القادمين إلى سورية
سورية تدين العدوان الإسرائيلي السافر على إيران
الجيش يتغلب على الشرطة في الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى
مقتل ضابط وجنديين للعدو خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة
وسائل إعلام العدو تعلن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 11 آخرين بنيران المقاومة في جنوب لبنان
2024-10-26
2024-10-26
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