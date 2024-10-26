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وسائل إعلام العدو تعلن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 11 آخرين بنيران المقاومة في جنوب لبنان

2024-10-26

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