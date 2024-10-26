القوات العراقية تقضي على 4 إرهابيين وسط البلاد

بغداد-سانا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم القضاء على 4 إرهابيين في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني نقلته وكالة الأنباء العراقية واع أن “ضربة جوية نفذتها طائرات من القوة الجوية العراقية في قاطع بلكانه شرق صلاح الدين أمس استهدفت مخبأ للإرهابيين”، موضحاً أن قوة من الجيش قامت اليوم بتفتيش موقع الضربة الجوية الناجحة، وعثرت على 4 جثث للإرهابيين، كما تمكنت من تفكيك 3 أحزمة ناسفة، فضلاً عن العثور على أسلحة مختلفة ومواد لوجستية، وأجهزة ومواد أخرى.

وأضاف البيان: إن “هذه العمليات الاستباقية التي تستند إلى معلومات استخبارية دقيقة كانت لها نتائج عالية المستوى بالقضاء على من تبقى من الفلول المنهزمة للعصابات الإرهابية”، مؤكداً أن القوات الأمنية ستواصل ملاحقة هذه الفلول في مختلف المناطق.

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