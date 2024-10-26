الجيش يتغلب على الشرطة في الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

تغلب فريق الجيش على الشرطة بهدفين دون رد، خلال مباراتهما على ملعب الجلاء بدمشق اليوم، ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي المباراة عز الدين عوض ومحمد الواكد في الدقيقتين الـ 21 والـ 36.

وكانت الجولة الأولى انطلقت أمس بمباراة الوثبة وأهلي حلب والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون رد، في اللقاء الذي شهده ملعب الباسل في حمص.

وتم تأجيل مباريات فرق الوحدة والطليعة وجبلة التي ستواجه فيها تشرين وحطين والشعلة حتى يتسنى لهذه الأندية تثبيت قوائم لاعبيها على برنامج “فيفا كونيكت”.

كما تم تأجيل مباراة الفتوة والكرامة إلى الـ 19 من الشهر المقبل، نظراً لمشاركة الفتوة في كأس التحدي الآسيوي على أن تقام المباراة في مدينة دير الزور وبحضور جماهيري.

محمد الرحيل

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