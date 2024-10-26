SCS-NET

غداً.. الجو صحو والحرارة أدنى من معدلاتها ‏

2024-10-26

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ضعيف، مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 2 – ‌‏3 درجات مئوية في أغلب المناطق، باستثناء المنطقة الساحلية تكون حول معدلاتها.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام، وسديمياً ‏في بعض المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي ‏سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.‏

ويكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، وبارداً على المرتفعات الجبلية وتكون ‏الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 45 كيلومتراً بالساعة، وخاصة على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة المتوقعة..‏

منطقة دمشق25 / 10‏
المنطقة الجنوبية25 / 10‏
المرتفعات الجبلية18 / 6‏
المنطقة الوسطى27 / 9‏
المنطقة الساحلية27 / 14‏
المنطقة الشمالية25 / 8‏
منطقة الجزيرة25 / 10 ‏
المنطقة الشرقية27 / 10‏
منطقة البادية24/ 8

انظر ايضاً

طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 6 درجات مئوية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved