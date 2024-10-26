غداً.. الجو صحو والحرارة أدنى من معدلاتها ‏

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ضعيف، مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 2 – ‌‏3 درجات مئوية في أغلب المناطق، باستثناء المنطقة الساحلية تكون حول معدلاتها.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام، وسديمياً ‏في بعض المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي ‏سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.‏

ويكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، وبارداً على المرتفعات الجبلية وتكون ‏الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 45 كيلومتراً بالساعة، وخاصة على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة المتوقعة..‏