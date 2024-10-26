وزير التربية: الإنجاز الذي حققه فريق سورية في تحدي القراءة العربي يعبر عن رسالة وحضارة بلد عمره آلاف السنين

دمشق-سانا

كرمت وزارة التربية اليوم بطل تحدي القراءة العربي الطالب حاتم التركاوي، ومنسق مدارس المتفوقين الحائز على جائزة المشرف المتميز ربيع أحمد بالموسم الثامن للمبادرة.

وشمل التكريم أيضاً الطلاب الأوائل في المبادرة على مستوى سورية لانا الطويل وسامر الزلق وريتا عربش وفرح حيدر وشام المصالحة وشهد عبد الرازق ويحيى الصيادي ونايا حميدان وماريانا سليمان ويوسف الإبراهيم وحمزة دقاق وحنين رحال، والمنسق العام للمبادرة في سورية علي العباس، والمنسقة الإعلامية والتقنية فيها بشرى مسعود، ومنسقة محافظة حماة شذا الصباغ.

وأكد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن الإنجاز الذي حققه فريق سورية في تحدي القراءة العربي يعبر عن رسالة وحضارة بلد عمره آلاف السنين، لافتاً إلى أهمية تحفيز جميع الطلاب على القراءة ومساعدتهم في انتقاء الكتب واختيار نوعيتها سواء من الأدب العربي أو العالمي.

ولفت الوزير المارديني إلى حرص الوزارة على رفع الذائقة الثقافية والفنية للطلاب سواء من خلال المطالعة أو الاهتمام بحصص الفنون والموسيقا والرياضة، متوجها بالشكر لجميع كادر العمل وأسر الطلاب على المتابعة والاهتمام.

بدوره، المنسق العام للمبادرة علي العباس بين أن سورية حققت إنجازات على مدار السنوات الثلاث، وهو حصيلة جهد وتعب من فريق عمل متكامل، وسيستمر في هذا المسار وفقا لما تقوم به الوزارة من أجل البيت الوطني للقراءة والتأليف الذي سيكون حاضنة لكل تلك المواهب، منوهاً بما حققه الطالب حاتم وحصوله على اللقب متفوقاً على 28 مليون طالب شارك بالمبادرة هذا العام من 50 دولة.

فيما أشار منسق مدارس المتفوقين في وزارة التربية ربيع أحمد إلى أنه ومنذ انطلاق المبادرة بموسمها الثامن بدأ فريق وزارة التربية العمل بخطوة واثقة من تحقيق هذا اللقب والتصميم على أفضل تمثيل لسورية ورفع علمها في المحافل الدولية، معبرا عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه هو والطالب حاتم لوطنهم سورية بلد العلم.

فيما أكدت المنسقة الإعلامية والتقنية بشرى مسعود أن الهدف الأساسي لهذه المبادرة هو تعزيز اهتمام الطلاب بالقراءة واللغة العربية التي تركز عليها الوزارة بشكل دائم، ما انعكس على تفوق طلابها على أقرانهم من المشاركين في تحدي القراءة العربي في باقي الدول وتوج ذلك بحصول سورية في المشاركة الأولى والثالثة لها بالمبادرة على المراكز الأولى.

بدورهم عبر الطلاب المكرمون عن فخرهم بهذا التكريم الذي يعزز مسؤوليتهم لمتابعة الابداع والتميز ورفع اسم بلدهم عالياً.

وكان الطالب حاتم التركاوي قد حصد جائزة بطل تحدي القراءة العربي، وحصد منسق مدارس المتفوقين ربيع أحمد جائزة المشرف المتميز ضمن التصفيات النهائية للمسابقة التي أقيمت في دبي في الـ 23 من تشرين الأول الجاري.

رحاب علي

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