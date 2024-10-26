إخماد حرائق في أراض زراعية بريف اللاذقية والسويداء

اللاذقية-السويداء-سانا

أخمدت منظومة الإطفاء في اللاذقية اليوم حريقاً نشب في أراض زراعية بمنطقة وادي كلماخو ضهر بدرا في ريف القرداحة.

وأوضح مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤود لمراسل سانا أنه فور الإبلاغ عن الحريق تحركت آليات الدفاع المدني إلى الموقع لتتمكن بمؤازرة من فرق مديرية الحراج وفوج الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي أتى على مساحة 15 دونماً من أشجار الزيتون، على الرغم من شدة الرياح ووعورة الطريق ليدخل الآن مرحلة التبريد.

وأضاف داؤود: إنه تم إخماد حريق آخر نشب في قرية الشامية بريف اللاذقية الشمالي، لافتاً إلى أن التدخل السريع حال دون امتداد الحريق إلى الأشجار المثمرة القريبة لتقتصر الأضرار على دونمين من القصب وأشجار السرو.

وفي السويداء، أخمدت عناصر الإطفاء اليوم حريقاً طال مساحة نحو ثلاثين دونماً في منطقة وادي المظلم في قرية الرحى بريف المحافظة الجنوبي.

وذكر قائد فوج الإطفاء بالسويداء فادي الداوود في تصريح لمراسل سانا أنه فور الإبلاغ عن الحريق توجهت آليات من الفوج ومديريتي الدفاع المدني والزراعة إلى مكان الحريق الذي نشب في مساحة واسعة من الأعشاب من ضمنها أشجار مثمرة من التفاح والعنب والتين وبعض أشجار السنديان، وتمت السيطرة عليه والقيام بعمليات التبريد اللازمة.

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