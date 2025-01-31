القوات الروسية تكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

موسكو-سانا

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن قواتها تصدت لهجمات شنتها قوات نظام كييف، وكبدتها خسائر فادحة، وقامت بأسر عدد من المقاتلين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك جنوب غرب روسيا.

وجاء في بيان للوزارة: “واصلت وحدات من القوات الروسية عملياتها الهجومية، واستهدفت تشكيلات 9 ألوية هجومية أوكرانية في مناطق دارينو وزيليني شلياخ ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو”، مضيفاً: إن “القوات الروسية صدت 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر كبيرة”.

وأوضح البيان أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت خسائر قوات نظام كييف أكثر من 350 عسكرياً، وتم تدمير 14 مركبة مدرعة، وراجمتي صواريخ مع الذخيرة، واستسلم 8 أفراد من هذه القوات، مشيراً إلى أن إجمالي خسائرها خلال المعارك على محور كورسك بلغ أكثر من 26900 عسكري، إضافة إلى 177 دبابة.

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