استمرار الإدانات العربية والدولية للعدوان الإسرائيلي على إيران

عواصم-سانا

توالت الإدانات العربية والدولية على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عدة نقاط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان: “ندين الهجوم الجوي الذي شنته “إسرائيل” فجر اليوم على مواقع متعددة داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مشددة على أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً لسيادة إيران وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأضاف البيان: إن لبنان يدعو المؤسسات الدولية ولا سيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم في وضع حد للتصعيد الإسرائيلي في المنطقة.

بدورها قالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها: إن “الكويت تعرب عن إدانتها ورفضها الشديدين للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف إيران فجر اليوم، والذي يعكس سياسة الفوضى التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال انتهاك سيادة الدول، وتعريض أمن المنطقة للخطر، وتجاوز مبادئ القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية”.

وأضاف البيان: “تجدد دولة الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الممارسات التي تهدد مستقبل المنطقة وشعوبها، وتؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية”.

من جانبها قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم تعليقاً على العدوان الذي شنه الكيان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية: إن “مصر تتابع بقلق بالغ حالة التصعيد الخطيرة والمتسارعة بالشرق الأوسط، والتي كان أخرها الهجوم الإسرائيلي على إيران صباح اليوم، وتدين كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم وإذكاء حالة الاحتقان واحتدام الصراع بالمنطقة”.

وأضاف البيان: تحذر مصر من مخاطر التصعيد الراهنة التي قد تؤدي لانزلاق المنطقة إلى مواجهة خطيرة تهدد الأمن الاقليمي والدولي، مشددة على الموقف المصري الداعي لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

وجدد البيان التأكيد على مطالبة مصر بضرورة احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعدم المساس بسيادة الدول واحترام وحدة وسلامة أراضيها.

كما أدانت وزارة الخارجية الماليزية اليوم العدوان الإسرائيلي على إيران، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ويضعف الاستقرار الإقليمي بشدة.

ودعت الخارجية في بيان لها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وإنهاء دوامة العنف، مؤكدة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يلحق أضراراً جسيمة بأمن واستقرار مستقبل الشرق الأوسط، ويدفع المنطقة نحو صراع أوسع.

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